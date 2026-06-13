След загубата! Джокович с трогателна реч, намекна за края
Новак, ти си вдъхновение, каза новият Крал на тениса Карлос Аркарас
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Новак, ти си вдъхновение, каза новият Крал на тениса Карлос Аркарас
Ето къде
На финала италианецът се наложи над 19-годишния Лърнър Тиен от САЩ
Помага ли се на младите тенис звезди
Димитров все още се възстановява от контузията, която получи на Уимбълдън
Димитров още се възстановява от контузията на гръден мускул
След US Open има значителни промени в ранглистата на ATP
Какво следва?
Коментар и на Александър Василев
Ужасяваща диагноза
34-годишният хасковлия в момента е №25 в световната ранглиста
Световният номер 7 се класира за полуфиналите на US Open
След емоционалното му отпадане от Уимбълдън
След като се отказа във финала срещу Карлос Алкарас
Григор Димитров с емоционално интервю
Ето къде се класира най-добрата българска тенисистка в световната ранглиста
Димитров е с 2045 точки в световната ранглиста
По време на кариерата си като тенисист той е спечелил 131 милиона долара само от турнири
Димитров официално се оттегли от Откритото първенство на САЩ