Спорт

Джокович постави нов рекорд

Световният номер 7 се класира за полуфиналите на US Open

03 сеп 25 | 13:18
660
Агенция Стандарт

Световният номер 7 Новак Джокович се класира за полуфиналите на US Open на 38 години, 3 месеца и 11 дни. На четвъртфиналите сърбинът победи американеца Тейлър Фриц с 3:1 сета - 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

Според данни на Opta това е нов рекорд за Откритата ера - Джокович е най-възрастният тенисист, който достига полуфинали на сингъл и в четирите турнира от Големия шлем в рамките на един сезон.

По-рано през 2025 г. той игра полуфинали и на Australian Open, Ролан Гарос и Уимбълдън, а сега добави и US Open към постижението си.

Забравена звезда изуми световния тенис!
02 септември | 15:35
1005

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Тенис
Още от Спорт
Коментирай