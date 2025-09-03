Джокович постави нов рекорд

Световният номер 7 Новак Джокович се класира за полуфиналите на US Open на 38 години, 3 месеца и 11 дни. На четвъртфиналите сърбинът победи американеца Тейлър Фриц с 3:1 сета - 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

Според данни на Opta това е нов рекорд за Откритата ера - Джокович е най-възрастният тенисист, който достига полуфинали на сингъл и в четирите турнира от Големия шлем в рамките на един сезон.

По-рано през 2025 г. той игра полуфинали и на Australian Open, Ролан Гарос и Уимбълдън, а сега добави и US Open към постижението си.

