Неочаквано. Къде започва работа Рафа Бенитес

Легендарният испански треньор Рафаел Бенитес е на път да се завърне към треньорската професия след година и половина отсъствие.

65-годишният специалист преговаря да стане наставник на гръцкия Панатинайкос, съобщават местните медии.

Рафа за последно работи в испанския Селта, откъдето беше уволнен през март 2024 година. Той води тима от Виго за 28 мача от първенството. В общо 33-те мача начело постигна девет победи.

Това беше първият ангажимент на Бенитез от януари 2022 година, когато беше уволнен от английския Евертън.

В Гърция съобщават, че Рафа е пристигнал в Атина с частен самолет и е постигнал споразумение с ръководството на Панатинайкос. "Детелините" са седми в таблицата след пет изиграни кръга, а през миналия месец уволниха португалския треньор Руй Витория.

