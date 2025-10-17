Стара семейна вражда тормози Светослав Вуцов

Започнаха да излизат причините за неочаквания конфликт в националния ни отбор.

Треньорът на вратарите в националния отбор Николай Чавдаров има стара вражда с клана Вуцови , научи "България Днес" от близки до играча. Сега Чавдров мъстял на Светослав заради баща му Велислав.

Преди години Вуцов бил треньор на Чавдаров в "Марек". Бившият вратар обвинява специалиста, че го бил отказал от футбола. Още при срещата си със Светослав в "Славия" вече му имал зъб. Обявил му, че баща му го е отказал от футбола. Затова щял да го приключи. Тогава Чавдаров отново беше част от щаба на Александър Димитров, който води "белите" преди време.

Сега двамата се сблъскват за втори път в националния отбор. Повод за скандала станало закъснението на Светослав Вуцов. Той се забавил заради получаването на дипломата си в НСА. От щаба му се нахвърлили при пристигането му. Най-деен бил именно Чавдаров, който пак заплашвал вратаря.

Любопитно е, че закъснелите били още двама. Единият от тях е Здравко Димитров. За разлика от Вуцов, те не били глобени за забавянето си. Единственият санкциониран е вратарят на "Левски".

При завръщането на националите от Испания селекционерът Александър Димитров заяви, че скандал няма.

