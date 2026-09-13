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БСП не жали и свои

БСП не жали и свои

Стара Загора. „Червената метла" не жали и свои – така коментираха уволението на шефа на старозагорското ВиК Румен Райков местните социалисти. Той е у...

29 юли | 17:14
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