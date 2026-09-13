Познахте ли я? Актриса пусна любопитна снимка от миналото
Маринкова е позната от сериалите „Пътят на честта“ и „Ол инклузив”
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Маринкова е позната от сериалите „Пътят на честта“ и „Ол инклузив”
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Перлата с диаметър около 3 милиметра датира от периода между 5800-та и 5600-та година преди новата ера
Пловдив. Пловдивският апелативен съд ще разгледа мярката за неотклонение "домашен арест" на Георги Сапунджиев. Мъжът е обвинен за това, че в началото...
Стара Загора. „Да сме бели и червени, весели и засмени...." е надсловът на изложба с мартеници на една от всепризнатите майсторки на автентичната изра...
Стара Загора. Челен сблъсък с товарен автомобил в насрещното движение на подбалканския път завърши фатално за шофьор на „Ауди". Трагичният инцидент е...
Стара Загора. Над 200 елитни марки вина ще могат да опитат заралии и гости на града по време на търговското изложение, основен акцент на Фестивала на...
Стара Загора. Официално стартира още един обект на интергрирания воден проект на областния град - отливен канал на дъждопреливник. Първата копка бе на...
Стара Загора. „Червената метла" не жали и свои – така коментираха уволението на шефа на старозагорското ВиК Румен Райков местните социалисти. Той е у...