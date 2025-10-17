Литекс ли? Ето историческия ход на ЦСКА

Преди няколко дни ЦСКА е станал официален собственик на емблемата на обявеното през 2016 г. в несъстоятелност дружество ПФК ЦСКА АД, пише "Спортал".

„Преди няколко месеца 31-кратният шампион възстанови във всички официални документи и това име.

Припомняме, че през 2017 г. се проведе търг за емблемата в Кърджали, който бе спечелен от дружеството "Ред Енимълс" за сумата от 8 млн. лева. Година по-късно въпросната фирма, вече собственост на Гриша Ганчев, плати парите и придоби емблемата, но тя така и не бе прехвърлена на клуба, докато бизнесменът го управляваше.

Преди няколко дни обаче нещата се променят и новите собственици прехвърлят всички активи на "Ред Енимълс" в ЦСКА, включително и най-ценният от тях - емблемата.

"С оглед яснота при последващо регистриране, уведомяване на държавни, общински органи и трети лица за промяната, всички права върху търговски марки, домейни и др. подобни, собственост на преобразуващото се дружество (Ред Енимълс) преминават към приемащото дружество (ЦСКА)", гласи част от официалния документ на предприетото преобразуване.

