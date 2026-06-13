БНТ с изнeнадващ ход. Кой е новият началник
Националната телевизия взе това решение
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Националната телевизия взе това решение
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Това беше много важна придобивка
Ходът е част от засилената кампания на Министерството на правосъдието
Право на студентски заем имат учещите в редовна форма на обучение както в държавните, така и в частните висши училища
Към момента Бургазлиев е обвинен в причиняване на средна телесна повреда
Посещение беше отменено заради "извънредно оперативно изискване"
Започнаха разпити на свидетели
Какви разходи е щяла да има страната ни, ако все пак беше приела домакинство за срещата в София
Закрива база в близост до България
Прилагането на това задължение по закон е единственият ефективен отговор на трайното неспазване на правата на потребителите от страна на тези оператор...
За мнозина този факт бе доста учудващ
Изненадата е свързана с екипа на Станислав Генчев
Кои да другите поканени от ГЕРБ днес
Водачът не е я видял
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Какво направи държавата за европейската валута