Тръмп затяга примката около Сорос

Високопоставен представител на Министерството на правосъдието е инструктирал повече от шест федерални прокуратури в САЩ да подготвят планове за разследване на организацията "Отворено общество", финансирана от Джордж Сорос – милиардер и дарител на Демократическата партия.



Възможните обвинения включват рекет, палеж, телекомуникационна измама и материална подкрепа за тероризъм, според копие от директивата, с което New York Times разполага, информира Новини.бг.



Ходът е част от засилената кампания на Министерството на правосъдието срещу възприеманите за противници на Доналд Тръмп в последните дни и седмици, уточнява изданието.



През уикенда президентът призова главния прокурор Пам Бонди да действа незабавно и да повдигне обвинения срещу негови дългогодишни опоненти - бившия директор на ФБР Джеймс Коми и главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс, която води дело срещу Тръмп и неговите компании за стотици милиони долари. В четвъртък федерални прокурори в Източния окръг на Вирджиния вече повдигнаха обвинения срещу Коми и провеждат отделно разследване срещу Джеймс.



Сорос започна своята глобална мрежа за безвъзмездни помощи, известна днес като фондация "Отворено общество", преди десетилетия, за да финансира демократични инициативи по целия свят, особено в комунистическите и бившите комунистически страни, пише още изданието.



През 90-те години организацията разшири дейността си в Съединените щати. Тя предоставя грантове на групи, които работят за правата на човека, демокрацията и равенството, но Тръмп и някои републиканци твърдят, че това е сенчеста мрежа, която насърчава граждански безредици, насилствени протести и унищожаване на имущество.



"Отворено общество" категорично отхвърли обвиненията, че подкрепя тероризъм, подчертавайки, че дейностите ѝ са мирни и законни. От организацията подчертаха, че бенефициентите ѝ спазват човешките права и законите.



Според тях атаките срещу тях са политически мотивирани опити да се заглуши гласът на несъгласните и да се подкопае свободата на словото. От "Отворено общество" подчертаха още, че злоупотребата с власт за ограничаване на правата на някои застрашава правата на всички.

