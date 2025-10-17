Ламин Ямал с изненадващ ход, копира Леброн Джеймс и Лео Меси

Ламин Ямал реши да спре с безплатното раздаване на автографи и вместо това да ще ги предложи за продажба. Това решение, макар и може би изненадващо за много фенове, е част от бизнес стратегия. Испанецът лично няма да ръководи продажбите, а това ще прави специализиран сайт, който се занимава с колекционерски предмети и екипировка с подписите на най-известните спортисти.

Футболистът ще се среща с фенове и ще се снима с тях, но подписът върху фланелка, топка или снимка ще има своята цена. Основният принцип на пазара - колкото по-малко е предлагането, толкова по-голяма е стойността - ще бъде приложен и тук, което обяснява защо се въвежда тази промяна в отношенията с феновете, пише "Топ спорт".

Маркетинговият екип, който представлява Ямал, има ясен план. Дори на споменатия сайт, предмети с неговия подпис няма да бъдат масово достъпни. Идеята е броят на подписаните артикули да се поддържа на минимум и така да се повиши и тяхната цена, до възможно най-високо ниво. С този ход Ямал копира Леброн Джеймс и Лео Меси, които по подобен начин допълнително пълнят бюджета си.

