Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова и куп любими автори се срещат с читатели днес
Пролетният панари на книгата приключва утре
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Пролетният панари на книгата приключва утре
Футболистът ще се среща с фенове и ще се снима с тях, но има уловка
Първо ревю на модния му бранд
Аз винаги съм с вас! До нови срещи, приятели, написа Камата
Бeзcпopeн фaвopит бе oбиĸнoвeн лист с пoдпиcът нa Mao Дзeдyн
Президентът му дал за 51-ви път подпис
С бурни аплодисменти и скандирания „Стоичков! Стоичков!“ близо 2 000 души посрещнаха днес в зала „Диана“ легендата на българския футбол
Ловци на автографи, солидна част от фен клуба на "Милан", както и привърженици от Полша задръстиха летище "София" с надеждата да се уредят със снимки...
Иржи Хаичек, емблема на съвременната чешка литература, пристигна у нас за кратко литературно турне. Той беше в "Петното на Роршах" под тепетата, срещн...
Интернет сензацията с над 215 хиляди абонати в ЮТюб готви стендъп комедия Влогърът раздаде в София стотици автографи върху втората си книга "#сподели...
Маргарита Петкова по категоричен начин доказа, че е обичаната и магична икона на българската поезия. На премиерата на най-новата й книга "Болката отля...
Всеки, който мечтае да се срещне и да получи автограф от Антон Дончев, има уникалния шанс да го направи днес - в 11 часа в НДК, където започва 43-ият...
Президент, дипломати аплодираха премиерата на "След стената" в Археологическия музей Ексфинансовият министър представи новата си книга Министри от 4...
Емил Конрад пак тръгва на турне из България. Идолът на родните тийнейджъри представя новата си книга "Нещата, на които не ни учат в училище. (НЕ) прод...
Легендата надъха ЦСКА за битката на "Ямача" Христо Стоичков се завърна за пореден път с гръм и трясък на "Българска армия". Носителят на Златната топ...
Симеон Сакскобургготски раздаде десетки автографи преди вечер във "Виваком арт хол". Там царят експремиер представи автобиографията си "Симеон II - ед...
Колеги, приятели, почитатели на пътешествията от всякаква възраст събра в Кърджали проф. Николай Овчаров за премиерата на пътеписа си „В Африка – сре...
Варна. Многобройни фенове изпълниха пространствата на варненския магазин от веригата SportVision, официален партньор на „орлите" в Grand Mall в съботн...
Шестима играчи на "Лудогорец" ще зарадват феновете си във Варна в събота. Поводът е първият рожден ден на местния фенклуб на шампионите. Терзиев, Ешпи...
Юнаците закъсняха заради лошото време