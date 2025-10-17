Карлос хвърли бомба! Напуска ли България

Карлос Насар призна, че започва да се замисля дали ще може да продължи да вдига за България заради всичките пречки през последните месеци.

"Все още няма как да се стабилизира финансовото състояние на федерацията, тъй като нови спонсори няма. Няма никакви промени. Стефан Ботев още не се е свързал с мениджъра ми. Той очаква ние да се свържем с него. Той не може да покрие нашите условия за подготовка, което означава, че няма как да подпишем. Тази федерация не работи правилно и няма дори финансиране, което да покрие моя екип и моите разходи. Споменава се моето име и на други хора. След това ме канят на срещи, които няма как да откажа. В крайна сметка не ме е страх да говоря с когото и да е. Аз съм на страната на истината и това нещо ми дава смелостта, че няма как да сгреша“, коментира Насар пред репортер на БГНЕС.

"Правя всичко възможно да остана в страната и да развявам българското знаме... В крайна сметка започвам все повече да се замислям да напусна страната. Имам доста позвънявания, но търсим вариант, за да остана. Аз имам 100% повече спонсори от федерацията. Имам и предложения от нови спонсорства. Досега съм получавал средства, но това са лично мои договори. Аз залагам свои средства, за да вдигам за България.

В момента най-голямото ми притеснение да не бъдат спрени правата ми. Виждате, че в последно време нямам проблеми да се състезавам и така. В бъдеще се надявам да имам и нови спонсори, които да подкрепят българските тежести. Пишем голяма история, която запалва българските деца.

Не знам какво да очаквам от Стефан Ботев. Надявам се да продължава да се състезавам за България. Не сме коментирали тази тема, но това е най-лошото, което може да се случи“, призна Насар пред БГНЕС.

„Ние правим спорт на световно ниво. Нямам загуба от 2023 г. на нито едно първенство. Това нещо, за да се постига – трябва много работа с професионалисти и средства“, добави олимпийският шампион.

