Легенда проговори за Карлос: Рано или късно ще трябва да вземе решение

Легендата на българските и световните щанги - Златан Ванев, сподели, че се надява Карлос Насар да се пребори със себе си и да остане да се състезава за България.

"Изкушенията са големи. Бомбардират го с колосални оферти, предлагат му много привилегии, знаейки за проблемите му тук.

Рано или късно той ще трябва да вземе решение. Този ден ще настъпи. Той наистина е суперзвезда, но типично по български у нас се опитваме да омаловажим успехите му или да ги припишем на друг.

В чужбина го боготворят. Проблемът с неговия договор с нашата федерация можеше да бъде решен много по-рано, но за това трябваше да има правилна комуникация", заяви Ванев пред "Мач Телеграф".

