Алекс Николов получи награда и с Чивитанова гледа към полуфиналите

Българският национал Александър Николов поведе Кучине Лубе Чивитанова при втория успех срещу шампиона Тренто в плейофите с 3:0 (25:22, 25:14, 25:20). Успехът бе постигнат за по-малко от час и половина. Тимът на българина вече води в серията с 2:0 и му трябва само още една победа, за да се класира за полуфиналите.

Николов бе над всички с 19 точки за успеха - 17 от атака, една блокада и един ас от сервис. С 13 помогна за победата и италианският национал Матиа Ботоло. Алекс Николов бе вдъхновен и от наградата, която получи преди мача - за най-полезен играч в италианското първенство за месец февруари. През миналия месец той два пъти бе избран за най-добър в мачовете на тима си (срещу Верона и Чистерна), което му донесе този индивидуален приз. Той завърши и като топреализатор на редовния сезон с 450 точки. Николов бе награден от вицепрезидента на Чивитанова Албино Масачези.

