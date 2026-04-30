Роналдо направи болезнено признание

Кристиано Роналдо призна, че кариерата му е към своя край.

Португалецът заяви в интервю пред "CanalGOATBR", че се опитва да се наслаждава на играта, но едновременно с това и да печели всички мачове, предава "Топ спорт".

"Кариерата ми е към своя край - нека се наслаждаваме на всеки мач. Кариерата ми беше брилянтна и искам да остане такава. Все още се забавлявам, все още вкарвам голове. Но най-важното е да печелим. Наистина искаме да спечелим шампионата", каза Кристиано и допълни:

"Продължавам да играя не само за сегашното поколение, но и за предишното, и за тези, които ще дойдат след него. Наслаждавам се ден след ден, мач след мач, година след година, дори сега, когато наближавам края на кариерата си".

