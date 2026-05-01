Иран влиза в Мондиала в САЩ със съгласието на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е съгласен Иран да участва на Световното първенство по футбол, което ще се проведе в Северна Америка през юни и юли, предаде Ройтерс. Коментарът му идва след изявление на президента на ФИФА Джани Инфантино, че иранският отбор ще бъде част от турнира и ще играе мачове на американска територия.

Тръмп потвърди позицията си пред репортери в Овалния кабинет. Така Вашингтон на практика дава зелена светлина за участие на страна, с която отношенията остават напрегнати.

„Ако Джани го е казал, значи съм съгласен“, заяви Тръмп. „Знаете ли какво? Нека играят“, добави той, като остави впечатление за бързо и неформално взето решение.

По програма Иран трябва да изиграе първия си мач срещу Нова Зеландия на 15 юни, след което да се изправи срещу Белгия на 21 юни в Лос Анджелис и срещу Египет на 26 юни в Сиатъл. Срещите ще се проведат на фона на засилени мерки за сигурност и очакван сериозен международен интерес.

Решението на Тръмп поставя въпроси за практическото прилагане на визовите режими и ограниченията за пътуване, които САЩ поддържат спрямо Иран. Засега няма яснота как ще бъдат организирани влизането на отбора и придружаващите го лица, но федералните власти вероятно ще трябва да направят изключения за турнира.

Участието на Иран добавя допълнително политическо напрежение към световното първенство, което и без това се очертава като едно от най-наблюдаваните събития в последните години. За ФИФА това е тест дали спортът може да остане извън геополитическите конфликти, а за САЩ - дали могат да балансират между сигурност, дипломация и глобален имидж.

