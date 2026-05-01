Алекс Николов не спаси Чивитанова, Перуджа удари първи във финала

Перуджа победи Чивитанова с 3:0 (25:21, 25:17, 25:22) в първата среща от финалната серия на мъжкото волейболно първенство на Италия и поведе с 1:0 пред своя публика в „ПалаБартон“. Домакините наложиха високо темпо още от началото и не позволиха на съперника да влезе в ритъм. Срещата премина под пълния контрол на европейските шампиони. Така серията стартира с категоричен сигнал за амбициите на Перуджа.

Домакините поемаха инициативата още в началото на всеки гейм и бързо изграждаха преднина, която успяваха да задържат до края. Чивитанова беше принуден постоянно да догонва, но без да намира устойчив ритъм в нападение. Победите в плейофите срещу Тренто и Верона не се оказаха достатъчни, за да се противопоставят на темпото в този мач.

Българският национал Александър Николов завърши с 10 точки, но този път не успя да бъде решаващ фактор. Липсата на достатъчна ефективност от негова страна се отрази на цялостната игра на отбора. Матия Ботоло и Ерик Лупки опитаха да компенсират, но останаха съответно с 8 и 6 точки.

Най-резултатен в мача беше Симоне Джанели с 15 точки, като той беше избран и за най-полезен играч. Роберто Русо доминираше на мрежата с 11 точки, пет от които от блокада. Олег Плотницки също добави 11 точки, а Камил Семенюк завърши с 7, което оформи балансирана и ефективна атака за Перуджа.

Серията се мести в неделя в зала Евросуоле, където Чивитанова ще има шанс да върне интригата. Домакините ще трябва да намерят по-добър баланс в нападение и повече стабилност, ако искат да избегнат ново изоставане. Перуджа обаче вече показа, че държи контрола и влиза като фаворит във втория двубой.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com