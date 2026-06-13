Алекс Николов не спаси Чивитанова. Перуджа на крачка от титлата
Българинът сред най-добрите, но обратът донесе втори успех за гостите
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Българинът сред най-добрите, но обратът донесе втори успех за гостите
Европейските шампиони диктуваха темпото, гостите без отговор в ключовите моменти
В първите минути след труса няма информация за значителни щети
Международният фестивал на журналистиката в италианския град Перуджа, Северна Италия, бе отменен