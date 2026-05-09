Алекс Николов тръгва към азиатската Шампионска лига

Най-резултатният състезател на България по волейбол Александър Николов ще играе във финалите на азиатската Шампионска лига с иранския Фулад Сирджан. Новината бе съобщена от volleytrails, а турнирът ще се проведе между 13 и 17 май в индонезийския град Понтианак.

След силния сезон в Италия българският национал веднага се насочва към ново голямо предизвикателство, което обаче ще забави присъединяването му към лагера на националния отбор.

Александър Николов завърши кампанията в италианската Серия А със сребърен медал. Неговият Кучине Лубе Чивитанова достигна до финала, но отстъпи на Перуджа с 0:3 победи в серията.

Въпреки това българинът направи изключителен сезон и затвърди статута си на един от най-силните реализатори в шампионата.

Николов приключи редовния сезон като реализатор номер 1 в италианската Серия А с впечатляващите 450 точки. Така той изпревари белгиеца Фере Регерс от Алианц Милано.

Българският национал продължи да трупа точки и в плейофите, където добави още 192. Така той завърши далеч пред звездата на Рана Верона Кейта Нумори, който остана със 153 точки в елиминациите.

Участието на Алекс Николов във финалите на азиатската Шампионска лига означава, че той ще се включи по-късно към подготовката на България за Лигата на нациите и Европейското първенство това лято.

Очакванията към посрещача обаче остават огромни, тъй като през последните месеци той се утвърди като водеща фигура в националния тим и един от най-резултатните български волейболисти на международната сцена.

