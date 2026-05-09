Ключово дерби на Острова ПРОГРАМАТА

Diema Sport

13:45 Монтана - Локомотив София, efbet Лига

16:15 Черно море - Ботев Пловдив, efbet Лига

18:45 Левски – Лудогорец, efbet Лига

Diema Sport 3

14:00 Бохум – Хановер, Втора Бундеслига

16:30 Щутгарт - Байер Леверкузен, Бундеслига

19:30 Волфсбург – Байерн, Бундеслига

Diema Sport 2

14:30 Ливърпул – Челси, Висша лига

17:00 Съндърланд - Манчестър Юнайтед, Висша лига

19:30 Манчестър Сити – Брентфорд, Висша лига

22:00 Болтън – Брадфорд, Лига 1 на Англия, плейофи

MAX Sport 4

15:00 Елче – Алавес, Ла Лига

17:15 Севиля – Еспаньол, Ла Лига

19:30 Атлетико Мадрид – Селта, Ла Лига

22:00 Реал Сосиедад – Бетис, Ла Лига

MAX Sport 3

16:00 Каляри – Удинезе, Серия А

19:00 Лацио – Интер, Серия А

21:45 Лече – Ювентус, Серия А

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com