Ключово дерби на Острова ПРОГРАМАТА

Diema Sport
13:45 Монтана - Локомотив София, efbet Лига
16:15 Черно море - Ботев Пловдив, efbet Лига
18:45 Левски – Лудогорец, efbet Лига
Diema Sport 3
14:00 Бохум – Хановер, Втора Бундеслига
16:30 Щутгарт - Байер Леверкузен, Бундеслига
19:30 Волфсбург – Байерн, Бундеслига
Diema Sport 2
14:30 Ливърпул – Челси, Висша лига
17:00 Съндърланд - Манчестър Юнайтед, Висша лига
19:30 Манчестър Сити – Брентфорд, Висша лига
22:00 Болтън – Брадфорд, Лига 1 на Англия, плейофи
MAX Sport 4
15:00 Елче – Алавес, Ла Лига
17:15 Севиля – Еспаньол, Ла Лига
19:30 Атлетико Мадрид – Селта, Ла Лига
22:00 Реал Сосиедад – Бетис, Ла Лига
MAX Sport 3
16:00 Каляри – Удинезе, Серия А
19:00 Лацио – Интер, Серия А
21:45 Лече – Ювентус, Серия А
