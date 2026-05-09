Торино обърна Сасуоло и сложи край на лошата серия

Торино победи Сасуоло с 2:1 в първия мач от 36-я кръг на италианската Серия А и прекъсна серията си от три поредни срещи без успех в първенството. Домакините изоставаха в резултата след почивката, но стигнаха до пълен обрат само в рамките на пет минути. Загубата остави Сасуоло на десето място и практически сложи край на надеждите на отбора за участие в Лигата на конференциите.

Първото полувреме премина при по-активна игра на Торино, но домакините така и не успяха да стигнат до попадение. След почивката натискът на "биковете" продължи, но именно Сасуоло нанесе първия удар.

Кристиан Торстведт изведе гостите напред и смълча трибуните, възползвайки се от една от малкото по-сериозни възможности пред своя тим. Попадението обаче не пречупи домакините, които бързо върнаха инициативата.

В 66-ата минута Джовани Симеоне възстанови равенството и даде нов импулс на Торино. Само пет минути по-късно Маркус Педерсен засече с глава центриране в наказателното поле и оформи пълния обрат срещу бившия си клуб. Това бе и първи гол за защитника в Серия А.

С успеха Торино се изкачи на 12-ото място в класирането и ще опита да завърши сезона в горната половина на таблицата. За Сасуоло поражението дойде в ключов момент и сериозно намали шансовете на отбора да се пребори за място в европейските турнири.

Първенство на Италия по футбол, двубои от 36-я кръг в Серия А:

Торино-Сасуоло 2:1

Днес:

Каляри-Удинезе

Лацио-Интер

Лече-Ювентус

Утре:

Верона-Комо

Кремонезе-Пиза

Фиорентина-Дженоа

Парма-Рома

Милан-Аталанта

В понеделник:

Наполи-Болоня

В класирането с 82 точки води Интер, който вече си осигури шампионската титла, пред Наполи с 70, Милан с 67, Ювентус с 65, Рома с 64, Комо с 62 точки и други.

