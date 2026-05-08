Веласкес посочи новата цел пред Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес си постави за цел тимът да достигне до същинската фаза на евротурнирите.

До момента той отбягваше коментари по тази тема. Но все пак отговори на въпрос, свързан с тях в подкаста на испанското радио Cadena Ser.

„Футболът и животът те учат, че трябва да се справяш със ситуациите ден за ден или най-много седмица за седмица. Преди година си мислех къде се виждам след две години, а животът ти казва, че трябва да се съсредоточиш върху настоящето, защото бъдещето е неконтролируемо. Имам договор, който поднових през октомври, той е до юни 2028 година. Класирахме се за Шампионската лига и трябва да играем квалификационните кръгове. Ще видим докъде можем да стигнем. Достигането до груповата фаза би било прекрасно, защото минаха много години, откакто клубът за последно се е състезавал в такава“, каза Веласкес, цитиран от „Тема спорт“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com