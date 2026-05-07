Звезда на Нюкасъл отърва затвора

Защитата на халфа на Нюкасъл Сандро Тонали е постигнала финансово споразумение, за да приключи делото си за хазарт, според съобщения в Италия.

Тонали е бил замесен в скандал със залагания, датиращ от времето му, когато бе състезател на Милан, като в крайна сметка изтърпя 10-месечна забрана, която започна само 12 мача след старта на кариерата му при "свраките".

Той се превърна във важен играч, след като се завърна, но все още бе изправен пред възможността за затвор като част от делото срещу него. Споразумение за признаване на вината е заменило евентуалния срок от три месеца на един, а Corriere della Sera вече съобщава, че е постигнато споразумение с председателя на съда за преобразуване на това в глоба от около 68 600 британски лири.

