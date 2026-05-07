В Левски обявиха шампионската програма

Левски обяви официално как ще протече празничния ден преди дербито с Лудогорец в събота от 18:45 часа. Както е известно, след този двубой капитанът на "сините" Георги Костадинов ще вдигне шампионската титла, която ще е под №27 за клуба.

"Левскари, успяхме! Заедно постигнахме заветната цел да можем с гордост да кажем - Левски е шампион. А сега ни остава да се радваме, да празнуваме и да се наслаждаваме на любимия тим. Стадион "Георги Аспарухов" ще се пука по шевовете за мача с Лудогорец в събота, като разбира се няма да минем и през традиционната "Синя фиеста". Започваме в 17:00 часа.

Гостът ни е един от новите любимци на публиката - Стипе Вуликич. Хърватинът пристигна тази зима на стадион "Георги Аспарухов" и с класата си бързо ни накара да го заобичаме. В момента той лекува контузия, но това не пречи да му покажем колко е важен за отбора. Стипе ще ви чака за автографи и снимки от 17:15 до 18:15 часа.

Какво би бил един "син" празник без Радостта на народа. Гиби ще Ви очаква пред Сектор "А", написаха още "сините".

Очакваме Ви. Елате да се забавляваме заедно. Левски е шампион!", написаха от клуба.

