Шефът на футбола в Иран с предупреждение за Мондиала

Президентът на футболната федерация на Иран Мехди Тадж призова за повече уважение към родината му от страна на САЩ и президента на страната Доналд Тръмп. Участието на иранския национален отбор на Мондиал 2026, един от домакините на който е САЩ, бе потвърдено преди няколко дни.

И по-конкретно за иранската Революционна гвардия, която в момента е една от основните сили в ислямската република. А Тадж е високопоставен ръководител и в нея и това доведе до отнемане на визата му от страна на Канада, закъдето той се бе запътил, за да вземе участие в Конгреса на ФИФА.

Тадж поиска гаранции, че при пътуването на иранските футболисти към Щатите, придружаващите ги представители на гвардията ще получат нужното уважение.

"Трябва да има гаранции, че символите на нашата система ще получат нужното уважение, особено Революционната гвардия. Нямат никакво прави да ги обиждат", каза той. "Отиваме на Световно първенство, за което сме се класирали. А негов домакин е ФИФА, а не г-н Тръмп или Америка. Щом приемат да играем на тяхна земя, трябва да приемат и че не могат да обиждат нашите военни институции по какъвто и да е начин", добави още той.

През месец март иранците поискаха мачовет им да бъдат преместени от САЩ в Мексико, но това не се случи. Тимът ще играе с Нова Зеландия и Блегия в Лос Анджелис и с Египет в Сиатъл.

