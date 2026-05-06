Безумията с контузиите в Ливърпул продължават

Ливърпул беше без редица основни играчи по време на тренировката днес следобед преди мача от Висшата лига в събота у дома срещу Челси, съобщава британското издание Mirror.

Александър Исак, Мохамед Салах, Алисон Бекер, Гиорги Мамардашвили и Ибрахима Конате пропуснаха тренировка в сряда.

Исак не игра при загубата с 3:2 от Манчестър Юнайтед в неделя, след като получи леко оплакване от травма в слабините. Нападателят се завърна едва наскоро след близо четири месеца отсъствие със счупен крак, а Ливърпул разбираемо не искаше да поема никакви рискове с привлечения от него играч за 125 милиона паунда.

Арне Слот ще се обърне към медиите в петък, за да даде по-подробна информация дали шведския нападател ще бъде на разположение за мача срещу лондончани.

Салах получи контузия на подколянното сухожилие срещу Кристъл Палас миналия месец и макар да се очаква да е готов преди края на сезона - отбелязвайки края на деветгодишната му кариера в Ливърпул - египтянинът също отсъстваше от днешната тренировка. Най-вероятно Салах е насочил вниманието си към гостуването на Астън Вила следващата седмица като свой мач за завръщане.

Отсъствието на Алисон поради проблем с подколянното сухожилие продължава и той вече е пропуснал 10 мача от лигата този сезон. Вратарят е трябвало да възобнови тренировките си миналата седмица, според Слот, но това не се е случило. Бразилският вратар е цел на италианския гранд Ювентус за летния трансферен прозорец.

Мамардашвили е друг играч, който продължава да не е на разположение, след като контузи коляното си при победата на "мърсисайдци“ с 2:1 над Евертън. Първоначалните информации твърдяха, че ще отсъства за три седмици.

Към този момент не е ясно защо Конате отсъстваше от тренировката. Французинът беше заменен от Федерико Киеза в последните моменти при загубата на "Олд Трафорд“.

Що се отнася до трайно отсъстващи играчи на Ливърпул, Юго Екетике, Конър Брадли, Уатару Ендо, Джовани Леони и Стефан Байчетич остават извън игра.

