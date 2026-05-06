Легенда на Арсенал - похвалете Артета!

Бившият нападател на Арсенал Тиери Анри похвали мениджъра Микел Артета след победата на „артилеристите“ с 1:0 над Атлетико Мадрид във втория мач от полуфинала на Шампионската лига. Лондонският отбор достигна до финала за втори път в историята си.

„Артета трябва да му се отдаде заслуженото, защото беше обект на много критики… Честно казано, и аз участвах в това, много дълго време. Трябва да му се отдаде заслуженото“, каза Анри по CBS Sports.

Арсенал се класира за финала на Шампионската лига с общ резултат – 2:1, където ще се изправи срещу победителя от мача ПСЖ-Байерн (първият мач завърши 5:4). Финалът ще се проведе на 30 май на стадион „Ференц Пушкаш“ в Будапеща.

