Ще се завърне ли Моуриньо в Реал Мадрид

Бившият наставник на Реал Мадрид Жозе Моуриньо е отворен за завръщане начело на кралския клуб, въпреки настоящите проблеми при „белите“. В момента португалецът води Бенфика.

Според Фабрицио Романо, в мадридския гранд нараства усещането, че отборът се нуждае от единство повече от всякога. В клуба виждат в Моуриньо специалист, който е способен да възстанови това единство.

След днешната тренировка в съблекалнята е избухнало сбиване между Федерико Валверде и Орелиан Чуамени. В резултат на конфликта уругвайският футболист е паднал на земята и е ударил главата си в маса. Валверде е получил порезна рана, след което е бил откаран в болница.

Моуриньо беше начело на испанския гранд в периода от 2010 до 2013 година.

