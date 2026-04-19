Алекс Николов изведе Кучине Лубе до финал в Италия

Отборът на Александър Николов Кучине Лубе Чивитанова се класира за финала в италианската Суперлига след победа над Верона Волей с 3:0 (25:23, 25:19, 25:20) в четвъртия мач от полуфиналната серия. С този успех Лубе победи в серията с 3:1 и си осигури място в битката за титлата.

В спора за златото тимът ще се изправи срещу Перуджа Волей, който елиминира Пиаченца Волей с 3:0 победи. Първият финален двубой е насрочен за следващата неделя, като Перуджа ще има домакинско предимство.

Николов бе сред ключовите фигури на терена и пое отговорността в най-важния момент. Именно той реализира последната точка в мача за 25:20 след мощна атака, с която подпечата успеха на своя отбор.

Българският национал завърши срещата с 13 точки - 10 от атака, две блокади и един ас, като допусна и шест грешки. Най-резултатен за Лубе бе канадецът Ерик Льопке с 15 точки, което му донесе и наградата за най-полезен играч. С 12 точки се отчете и италианският национал Матия Ботоло.

За отбора на Верона най-резултатен бе Кейта Нумори, който завърши с 15 точки, но усилията му не бяха достатъчни, за да спрат устрема на Лубе.

Кучине Лубе Чивитанова достига до финала за втора поредна година. През миналия сезон тимът отстъпи в спора за титлата срещу Тренто Волей, а сега ще има нов шанс да се върне на върха в италианския волейбол.

