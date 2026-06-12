Корея взриви Мондиала с луд обрат срещу Чехия

Република Корея започна с драматична победа участието си на световното първенство по футбол, след като обърна Чехия с 2:1 в мач от първия кръг в група А. Азиатците изостанаха след гол на Ладислав Крейчи в 59-ата минута, но отговориха мощно чрез Ин-Бом Хван и резервата Хьон-Гю О.

Успехът дойде след силно второ полувреме, в което корейците първо пропуснаха няколко чисти положения, после наказаха чехите с хладнокръвен обрат. Двубоят се игра на стадиона в Сапопан, Мексико, след като в откриващия мач на Мондиал 2026 Мексико победи Република Южна Африка с 2:0.

Коварж спаси Чехия преди почивката

Република Корея изигра по-силно първо полувреме и по-често поставяше под напрежение защитата на Чехия. Азиатците владееха инициативата, движеха по-бързо топката и стигнаха до няколко добри ситуации, но не успяха да преодолеят Матей Коварж.

Чешкият вратар се превърна в основна причина резултатът да остане нулев до почивката. Корея търсеше пробиви по фланговете и скорост в предни позиции, но завършващият удар липсваше. Чехия от своя страна действаше по-предпазливо и рядко намираше свободни пространства пред корейската врата.

Сон пропусна, Чехия наказа от нищото

Веднага след почивката Коварж направи двойно спасяване. Ин-Бом Хван получи топката около десния ъгъл на наказателното поле и стреля ниско, вратарят на Чехия отби, а след това се справи и с добавката на Дже-Сун Ли.

В 55-ата минута Хюн-Мин Сон беше изведен вляво в наказателното поле в чиста позиция, но Коварж реагира блестящо, излезе напред и блокира удара с тяло. Само 4 минути по-късно Чехия поведе с първия си точен удар и напълно срещу хода на играта. След тъч отдясно Владимир Цоуфал хвърли силно към малкото наказателно поле, корейската защита подцени ситуацията, а Ладислав Крейчи засече с глава за 1:0.

Ин-Бом Хван върна Корея в мача

Голът не пречупи Република Корея. Азиатците реагираха бързо и още в 67-ата минута стигнаха до изравняване. Кан-Ин Ли намери Ин-Бом Хван вляво в наказателното поле, а халфът се справи с двама защитници с лъжливо движение и технично копна топката над Коварж за 1:1.

Попадението върна увереността на корейците и промени ритъма на мача. Чехия опита да отговори и в 77-ата минута Томаш Соучек прати топката в мрежата след центриране от фаул, но попадението беше отменено заради засада. Това се оказа ключов момент, защото само 3 минути по-късно Корея нанесе решаващия удар.

Резерва донесе големия обрат

В 80-ата минута Ин-Бом Хван отново беше в центъра на събитията. Той беше изведен в чиста позиция отдясно и центрира ниско към границата на малкия пеналт, където резервата Хьон-Гю О засече от упор във вратата на Коварж за 2:1.

Голът беше напълно заслужен заради по-активната игра на азиатците, но Чехия не се предаде. Само 2 минути по-късно Адам Хложек получи отличен шанс да изравни, но стреля от около 5 метра право към Сюн-Гю Ким, който спаси.

Сюн-Гю Ким заключи победата

В добавеното време Чехия стигна до още една голяма възможност. Михал Садилек стреля диагонално по тревата от около 15 метра, но Сюн-Гю Ким отново реагира стабилно и запази аванса на Корея.

Така Република Корея взе много ценна победа в група А и показа характер след гол срещу хода на играта. Чехия може да съжалява за отмененото попадение на Соучек и пропуските в края, но азиатците бяха по-постоянният и по-остър отбор през по-голямата част от мача.

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