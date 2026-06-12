Мексико ликува срещу Южна Африка в лудница от червени картони

Единият от домакините на световното първенство Мексико стартира без проблем в турнира слуд победа с 2:0 над Южна Африка в първи мач от своята група. Това стана на претъпкания стадион "Ацтека" в Мексико Сити, а зелените бяха улеснени от факта, че гостите завършиха мача с 9 души. Но накрая и те получиха червен картон.

Още в 9-та минута Хулиан Киньонес изведе мексиканците напред! Домакините продължиха до притискат съперника си, а Ерик Лира отне топката от противников играч и подаде на Киньонес, който нахлу в наказателното поле и със силен шут реализира за 1:0.„

В 23-та минута Киньонес пробва нов мощен изстрел от дистанция, но кълбото премина на сантиметри встрани от вратата на гостите.

В 35-ата минута Хесус Гаярдо опита остър изстрел, но Ронуен Уилямс реагира добре и успя да запази вратата си от второ попадение.

ГРЕДА в края на полувремето. В наказателното поле Гутиерес подаде на Киньонес, който стреля, а топката се заби в левия страничен стълб!

В 50-та минута първи червен картон на това Световно! Получава го Сфефело Ситхоле! Гутиерес се насочи към наказателното поле, а Ситхоле не успя да му отнеме чисто топката и го фаулира.

Логично. Втори гол за Мексико в 67-та минута. Раул Хименес бележи второто попадение за мексиканците!

Изходът на този мач вече изглеждаше ясен. Темба Зване бе изгонен с червен картон!

Но и в 92-ата минута и Сесар Монтес фаулира откъсващия се играч на противника, което му коства участието до края на този мач, както и в следващия.

Все пак Мексико значително увеличи шансовете си за класиране в следващата фаза след очакваните три точки в първия мач.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com