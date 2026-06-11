Шакира взривява "Ацтека"! ОБНОВЕНА

В момента тече откриването на очаквания от цял свят Мондиал 2026.

Всичко започна със специално подготвена хореография около огромен макет на трофея, за който 48 отбора се впускат в битка днес.

Около трофея видяхме танци с традиционни облекла, проследяващи историята на Мексико още от времето на Ацтеките.

А посланието бе да постигнем единство, каквото Мексико като нация е постигнала.

Акцентът на музикалната програма бе Шакира. От 2010-а насам сякаш не минава Мондиал без колумбийската поп икона, а сега тя отново бе в основата на музикалното оформление на Мондиала.

Тя излезе на сцената с "Burna Boy", за да изпълнят официалния сингъл на първенството "Dai Dai".

Обстановката около митичния "Ацтека" доби футболен вид. Сомбрерото бе сред задължителната екипировка, а стотици фенове са с типичните за страната маски, които често виждаме от запалянковците по големи форуми.

Всичко това се случва при изключително засилени мерки за сигурност, защото паралелно с мача на откриването между Мексико и ЮАР (22:00 наше време), текат и демонстрации в столицата.

Протестите в Мексико Сити продължават вече няколко дни, а те са насочени срещу властите, които с добре организирания Мондиал прикриват истинските проблеми в обществото.

Добрата новина е, че към момента няма данни за ескалация на напрежението и проблеми, а всичко изглежда ще премине мирно както за откриващата церемония от 20:30 наше време, така и за мача от 22:00.

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