Извънредно! Габрово излезе на война! Жандармерията и тя

Габрово се превърна в арена на сериозно напрежение тази нощ, след като стотици жители излязоха на спонтанен протест на площад „Възраждане“. Повод за гнева стана масово сбиване от нощта на 6 май, при което имаше пострадали. Въпреки че протестът започна без официален водач или говорител, множеството бързо се организира в шествие, което премина през центъра и се отправи директно към жилището на кмета Таня Христова с викове „Оставка“.

Ескалация на напрежението

Ситуацията в града остава напрегната, като на ключови места е разположена жандармерия. По време на шествието към улица „Митко Палаузов“ – мястото на първоначалния конфликт – бяха хвърлени две бомбички. Полицията отцепи района около номер 20 и не допусна протестиращите до къщите, като пропускаше единствено живеещите на улицата. Основните искания на гражданите са за справедливост, сигурност и категорични мерки за справяне с това, което те определят като „етнически проблем“ в града.

Версията на властите: Битов инцидент

На извънреден брифинг по-рано днес представители на ОДМВР-Габрово и прокуратурата се опитаха да успокоят страстите, заявявайки, че инцидентът от Гергьовден е с изцяло битов характер. Според разследващите скандалът е започнал около 23:00 ч. между баба и внучка пред дома им. Заради шума съседи са направили забележка, което е довело до физическа саморазправа между двете групи. От прокуратурата подчертаха, че всички участници са пълнолетни български граждани и отрекоха нападението да е било на етническа основа, определяйки твърденията в социалните мрежи като неотговарящи на истината.

Контекст и опасения

Въпреки официалните разяснения, недоверието сред протестиращите остава високо. В Габрово все още се помнят масовите протести от април 2019 г., които също бяха провокирани от нападение над продавач в магазин и доведоха до оставката на тогавашния полицейски началник. Настоящата вълна от недоволство идва в момент, когато Общината е получила само официално заявление за протест без посочено точно място, което затруднява пълния контрол над ситуацията.

Разследването по случая продължава, а в града се очаква засиленото присъствие на силите за сигурност да се запази и през следващите дни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com