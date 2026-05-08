ЗАД „Армеец“ отбеляза три десетилетия възход, доверие и лидерство в застрахователния пазар

На 28 април водещото застрахователно акционерно дружество „Армеец“ отбеляза 30-ата си годишнина с официално събитие за представители на застрахователния сектор, служители, партньори и много гости. Създадена през далечната 1996 г., днес ЗАД „Армеец“ чества своя юбилей като една от най-големите и финансово стабилни компании на българския застрахователен пазар. През годините дружеството се утвърждава като символ на стабилност, надеждност и ангажираност към своите партньори и клиенти.

В речта си по повод значимата годишнина изпълнителният директор на ЗАД „Армеец“ Константин Велев сподели: „30 години са много в един човешки живот, не са малко и в живота на една компания. 30 годишната история на „Армеец“ показва динамично развитие, успешно преодоляване на предизвикателствата на времето, стремително изкачване към върховете на пазара и стабилно съхраняване на гласуваното доверие.“

На тържественото събитие, проведено в Sofia Event Center, присъстваха представители на държавни институции, Комисията за финансов надзор /КФН/, Асоциацията на българските застрахователи /АБЗ/, лица от банковия сектор и партньори на застрахователното дружество.

Председателят на АБЗ Николай Станчев, сподели своите поздравления към екипа на компанията по повод професионалния юбилей: „През годините „Армеец“ се утвърди като стабилен и активен участник на нашия пазар и водеща застрахователна компания. За нас от АБЗ, „Армеец“ е повече от водещ застраховател – това е компания, с която изграждаме нашата професионална общност, чрез активен диалог, чрез споделени позиции и чрез ангажираност за развитие на нашия пазар и нашия сектор.“

„Армеец“ влиза в четвъртото си десетилетие не само с пълна гама от застрахователни услуги и развита мрежа в цялата страна – но и със значимия си принос за развитието на застрахователния пазар у нас. Безспорно двигателят на успеха на ЗАД „Армеец“ през изминалите 30 години е всеотдайността на повече от 500 служители, свързали трайно професионалната си съдба с дружеството. В рамките на тези три десетилетия компанията не само расте, но и налага високи стандарти в сектора на национално ниво.

В кратко интервю за телевизия Bulgaria ON AIR изпълнителният директор на ЗАД „Армеец“ Константин Велев, добави: „Ние имаме един от най-хубавите екипи на българския застрахователен пазар – и това е един от ключовете за успеха. А иначе има и други – това е една действително много последователно изпълнявана през годините стратегия, много ясна програма по отношение на бизнес целите, които си поставяме, за да имаме този резултат.“

През 2026 г. компанията се включи в честването на 150-ата годишнина от Априлското въстание и подкрепи издаването на новата книга на проф. Пламен Митев – „Размисли за една епопея: 150 години от Априлското въстание“. Епохалният исторически труд се реализира в партньорство със Сдружение „Българска история” и се издава с финансовата подкрепа на „Армеец“. Този проект подчертава мисията на компанията да съхранява националната памет за делата на великите българи и да ги предава към техните наследници в съвременен формат. Всеки гост на официалното събитие също получи екземпляр от книгата като подарък от ръководството на „Армеец“.

След 30 успешни години, изминали в последователност, доверие и растеж, ЗАД „Армеец“ отпразнува водещата си роля на българския пазар с празнична програма със специалното участие на емблематичния Васил Найденов, десетки гости и с поглед отправен към бъдещето – което да бъде още по-смело и още по-успешно.

