Ето срещу кого излиза България в първия си мач за сезона

Българският национален отбор по волейбол ще започне сезон 2026 с участие в силния приятелски турнир "Силезия Къп" в Полша. Вече е известна и програмата на "лъвовете" в надпреварата.

Турнирът ще се проведе в два града - Сосновец и Катовице, а участие ще вземат 4 отбора: домакинът Полша, България, Сърбия и Украйна.

Надпреварата ще се играе в класически кръгов формат, при който всеки среща останалите три съперника, информира "Топ спорт".

Българският тим ще стартира участието си на 20 май със сблъсък срещу Украйна в Сосновец.

След ден почивка селекцията се мести в Катовице, където ще изиграе още два мача.

Програма на България:

20 май (Сосновец): България - Украйна

22 май (Катовице): България - Сърбия

23 май (Катовице): България - Полша

Програмата предвижда по два мача на ден.

