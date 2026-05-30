Политиката властва. Иран си премести лагера в Мексико

ФИФА е взела решение да премести базата на иранския национален отбор по футбол от САЩ в Мексико, предава Sky News. В списъка на тренировъчните стадиони за отборите за Световното първенство, за база на отбора на Иран е посочен град Тихуана в северната част на Мексико.

Първоначално иранците трябваше да се настанят и тренират в Тусон, Аризона, но след началото на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран бяха повдигнати въпроси относно сигурността и изобщо участието на отбора на първенството. Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че ще предостави база на отбора на Иран, за да може футболистите да се представят на шампионата.

Първоначално от Техеран смятаха да бойкотират първенството, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, заради войната срещу Иран. Впоследствие, обаче, футболната федерация на страната заяви, че "определено" отборът ще играе.

В ранните дни на конфликта Доналд Тръмп намекна, че не би било "подходящо" иранският отбор да участва "заради собствения си живот и безопасност", но по-късно отхвърли коментарите си.

В началната фаза иранците имат три мача, които ще бъдат в САЩ - два в Лос Анджелис и един в Сиатъл.

