Арсенал приключи по шампионски и вдигна титлата на Англия

Новият властелин на Премиър лийг Арсенал приключи паметния си и златен сезон в английския елит по възможно най-добрия начин. Избраниците на Микел Артета записаха триумфален успех с 2:1 при гостуването си на Кристъл Палас в двубой от последния кръг. По този начин „топчиите“ фиксираха крайното си постижение на внушителните 85 точки от 38 изиграни мача – аванс от цели седем пункта пред подгласника Манчестър Сити. Веднага след последния съдийски сигнал на „Селхърст Парк“ играчите на лондонския гранд официално вдигнаха бленуваната шампионска титла.

Шпалир за шампионите

Преди първия съдийски сигнал домакините от Кристъл Палас спазиха традицията и направиха почетен шпалир, приветствайки новите златни медалисти на Англия. Самият двубой беше без особено значение за крайното класиране, тъй като и двата лагера видимо бяха насочили мислите си към предстоящите им исторически финали в европейските клубни турнири. За „орлите“ предстои грандиозна битка с Райо Валекано в Лигата на конференциите, докато Арсенал се устремява към мечтания дубъл във финала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. Поради тази причина мениджърите Микел Артета и Оливър Гласнер решиха да съхранят силите на голяма част от своите основни титуляри.

Арсенал започна срещата по-активно и Габриел Жезус пропусна отлична възможност в 11-ата минута, излизайки сам срещу противниковия страж. Палас отвърна бързо, като в 15-ата минута вратарят Кепа демонстрира страхотна класа и спаси чист гол след опасно засичане на Даниел Муньос. След период на динамична игра с повече брак в средата на терена, „топчиите“ нанесоха своя първи удар в 42-рата минута. Габриел Жезус се възползва максимално от асистенция на Габриел Мартинели и хладнокръвно откри резултата.

Драматичен финал и шампионски триумф

На почивката Микел Артета направи тактически рокади, пускайки в игра Уилям Салиба и Кай Хавертц. На германския офанзивен състезател му бяха нужни само три минути на терена, за да асистира по перфектен начин на Нони Мадуеке, който покачи на 2:0 в 48-ата минута.

Въпреки комфортния аванс, Арсенал едва не изпусна победата в самия край на срещата. В 89-ата минута Жан-Филип Матета върна едно попадение за домакините, а само секунди по-късно Йереми Пино прати топката в мрежата зад Кепа за втори път. За щастие на новите шампиони, арбитрите маркираха засада и голът беше отменен. Така Арсенал затвори мача при 2:1 и узакони златния си сезон в Премиър лийг, отправяйки поглед към Париж и финала на 30 май.

