Ливърпул уволни Арне Слот! Ето го наследникът

Отборът на Ливърпул се раздели с треньора Арне Слот след незадоволителното представяне на тима през този сезон.

Като основен кандидат за негов наследник се очертава наставникът на Борнемут Андони Ираола.

Според информацията нидерландският специалист ще напусне клуба, след като ръководството е стигнало до заключението, че настоящият проект трябва да бъде прекратен по-рано от планираното, с което престоят му на „Анфийлд“ приключва.

Слот пое Ливърпул на 1 юни 2024 година като наследник на Юрген Клоп и спечели титлата във Висшата лига още в първия си сезон начело на отбора.

Втората му кампания обаче се оказа значително по-трудна. Ливърпул изпита сериозни затруднения в защитата на титлата си, като непостоянните изяви и слабите резултати доведоха до завършване на пето място в класирането.

Мърсисайдци приключиха сезона без спечелен трофей, което е натежало при вземането на решението за раздяла със Слот.

"Че това беше трудно решение за нас като клуб, е очевидно. Приносът, който Арне имаше за Ливърпул през времето, в което беше с нас, беше значителен, смислен и, което най-важното за феновете и за нас самите, успешен. Като такъв, нашата признателност за всичко, което той постигна, не би могла да бъде по-голяма, особено след като това беше подплатено от работна етика, усърдие и ниво на експертиза, които допълнително подчертаха нашето мнение, че той е лидер в своята област.

От момента, в който за първи път срещнахме Арне, веднага стана ясно, че той е човек, който не просто поема отговорност, той я прегръща. Това беше очевидно, когато се съгласи да поеме поста старши треньор, когато ни поведе към титлата във Висшата лига и през целия сезон, който едва приключи, когато се сблъска със значителни предизвикателства и тежести.

В същото време колективно стигнахме до заключението, че промяната е необходима, за да може клубът да продължи напред. Отново трябва да се подчертае, че до това решение не стигнахме никак лесно.

Бихме искали да се възползваме от тази възможност, за да изразим официално своята благодарност към Арне, който винаги ще заема специално място в историята на този футболен клуб като треньор, донесъл на Ливърпул 20-ата титла в лигата.

Това постижение, което беше забележително още в първия му сезон начело, беше изградено на изключителни треньорски умения и ежедневно лидерство. Той също така помогна на клуба да премине през един от най-трудните периоди, които можем да си представим, след загубата на Диого. Състраданието и човечността, които той показа през цялото това време, говориха много за него като личност. Като такъв, можем само да пожелаем на Арне всичко най-добро в следващия етап от треньорската му кариера, като очакваме той да продължи да бъде успешен. Правим го със знанието, че наследството му от Ливърпул е непокътнато и ще стане още по-значимо през следващите години и десетилетия.

Въпреки това, заключението, до което стигнахме, се основава на убеждението, че траекторията на отбора може да се реши най-добре чрез промяна на посоката. Това не омаловажава работата, която Арне е свършил тук, нито уважението, което изпитваме към него. Нито пък е отражение на талантите му. По-скоро е показателно за необходимостта от различен подход.

Арне си тръгва с нашата благодарност, с титла от Висшата лига на своето име и със знанието, че той и семейството му винаги ще бъдат добре дошли обратно на "Анфийлд", гласи официалното съобщение от страна на ръководството на Ливърпул.

Спортният директор на "червените" Ричард Хюз е човекът, който докара Андони Ираола в Борнемут, така че не е никаква изненада, че 43-годишният баски специалист е големият фаворит за мениджърския пост на “Анфийлд”. Според Николо Скира мърсисайдци вече са предложили на испанеца договор до 2029 година. Ираола беше свързван с Милан и Байер (Леверкузен), но още преди няколко дни излезе информация, че той би искал да работи в Ливърпул, ако се отвори такава възможност. Тя вече е налице.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com