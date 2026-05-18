Взрив в Ливърпул! Уволняват ли Арне Слот

Ситуацията в Ливърпул става все по-напрегната, а атмосферата в съблекалнята е сериозно разклатена. Според информации от английската платформа The Touchline, недоволството от работата на Арне Слот нараства, след като сезонът се превърна в един от най-разочароващите за клуба в последните години.

"Червените" вече подобриха негативния рекорд от ерата на Рафаел Бенитес по брой загуби в рамките на един сезон (20), а това е довело до сериозно напрежение сред играчите. Част от футболистите дори смятат, че ръководството е трябвало да предприеме треньорска промяна още по-рано.

Въпреки трудната обстановка, Слот продължава да вярва, че може да възстанови влиянието си в отбора. В същото време обаче се твърди, че някои от лидерите в отбора са останали силно разочаровани от представянето на тима под негово ръководство.

Други информации сочат, че сред основните варианти за евентуален него наследник изпъква името на Себастиан Хьонес след провала с Чаби Алонсо, който официално застана начело на Челси. Наставникът на Щутгарт отдавна попада в полезрението на Ливърпул, като клубът следи развитието му още от периода след напускането на Юрген Клоп.

44-годишният специалист е бил сред основните кандидати за поста още през 2024-а година, но тогава изборът пада върху Слот. Причината е била желанието на клубното ръководство да заложи на по-контролиращ стил с акцент върху владението на топката, който да намали физическото натоварване и риска от контузии в сравнение с агресивната висока преса.

Очаква се през следващите дни ръководството на клуба да вземе окончателно решение относно бъдещето на Слот.

