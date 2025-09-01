Александър Исак е на базата на Ливърпул СНИМКА

Нападателят на Нюкасъл – Александър Исак, пристигна в тренировъчната база на Ливърпул.

Футболистът на „свраките“ ще премине медицински прегледи преди да парафира своя договор с английския шампион.

Късно снощи двата клуба постигнаха договорка за трансфера на шведския национал, като „червените“ ще счупят британския траснферен рекорд, плащайки 130 млн. паунда.

Исак и антуражът му пристигнаха в базата на Ливърпул с два автомобила Очаква се двата клуба да обявят официално сделката в следващите часове.

Трансферният прозорец във Висшата лига затваря тази вечер в 21:00 часа българско време.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com