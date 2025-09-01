Спорт

Александър Исак е на базата на Ливърпул СНИМКА

Нападателят прлистигна при червените

01 сеп 25 | 15:23
Нападателят на Нюкасъл – Александър Исак, пристигна в тренировъчната база на Ливърпул.

Футболистът на „свраките“ ще премине медицински прегледи преди да парафира своя договор с английския шампион.

Късно снощи двата клуба постигнаха договорка за трансфера на шведския национал, като „червените“ ще счупят британския траснферен рекорд, плащайки 130 млн. паунда.

Исак и антуражът му пристигнаха в базата на Ливърпул с два автомобила Очаква се двата клуба да обявят официално сделката в следващите часове.

Трансферният прозорец във Висшата лига затваря тази вечер в 21:00 часа българско време.

 

 

 

 

