Голяма легенда на Ливърпул с драматични думи за Исак

Майкъл Оуен коментира напрежението около Александър Исак и желанието му да напусне Нюкасъл. Според него обществото реагира лицемерно, когато инициатор на трансфера е футболистът.

"Дали феновете на Нюкасъл ще могат да му простят е голям въпрос. Той игра страхотно за свраките, помогна на отбора да спечели трофей и да влезе в Шампионската лига. Смята, че е изпълнил своята част от сделката и на базата на разговорите с клуба очаква да бъде пуснат, но това явно няма да стане", заяви Оуен.

Той подчерта, че обикновено именно клубовете принуждават футболистите да си тръгнат:

"В девет от десет случая клубът е този, който кара играча да напусне и никой не мисли за семейството му, за децата, за това дали са се установили в града. Когато обаче се случи обратното и футболист поиска трансфер, целият свят полудява".

Бившият нападател на Нюкасъл добави, че разбира желанието на Исак да се присъедини към "може би най-добрия отбор в света в момента" и да преследва върха на кариерата си.

"Няма да го критикувам. Аз самият не бих постъпил така, но го разбирам. Кариерата е кратка, а е тъжно, че всичко това се разиграва публично и вреди на репутацията му", каза още Оуен.

