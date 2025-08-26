Новото дете чудо на Ливърпул е от три държави

Героят за Ливърпул Рио Нгумоа при снощната победа в Нюкасъл с 3:2 се превърна в най-младия голмайстор в 133-годишната история на „червения“ клуб.

Крилото вече е и четвъртият най-млад реализатор във Висшата лига от съществуването й.

Нгумоа вкара на 16 години и 361 дни.

Пред него са само:

Джеймс Вон (Евертън, 16 години и 270 дни)

Джеймс Милнър (Лийдс, 16 години и 356 дни)

Уейн Рууни (Евертън, 16 години и 360 дни).

Рио стана едва вторият 16-годишен с победен гол във Висшата лига след Уейн Рууни (октомври 2002 година с екипа на Евертън).

Рио Нгумоа е роден на 29 август 2008 година в Нюъм, Англия. Той е от нигерийски и гваделупски произход. Освен британско, има нигерийско и френско гражданство.

Когато е на 8 години, започва тренировки в школата на Челси. Ливърпул го привлича в своята академия през август миналата година. Записал е по няколко мача за националните отбори на Англия U15, U16 и U17.

На 18 декември 2024 г. Нгумоа е включен в първия отбор на Ливърпул за първи път, появявайки се като неизползвана резерва в четвъртфинала за Купата на EFL срещу Саутхемптън.

На 11 януари 2025 г. Рио дебютира в първия отбор на Ливърпул като титуляр в мача за Купата на Футболната асоциация срещу Акрингтън Стенли.

На възраст от 16 години и 135 дни той става най-младият играч, играл за Ливърпул в мач за Купата на Футболната асоциация, както и най-младият играч, титуляр за Ливърпул въобще.

През юли тази година Арне Слот включи Нгумоа в предсезонното турне на Ливърпул в Хонконг и Япония. Рио отбеляза голове срещу Йокохама и Атлетик Билбао, записа асистенции срещу Атлетик Билбао и Милан.



Висок е 170 см. Може да играе отлично на три позиции – централен нападател, ляво крило и дясно крило

