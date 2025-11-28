Истина е! Ливърпул звъни на Юрген Клоп

Английският шампион Ливърпул може да се опита да върне спешно Юрген Клоп, ако клубното ръководство вземе решение да освободи Арне Слот, написа по-рано в петък The Sun.

58-годишният германец, който напусна „Анфийлд" през лятото на 2024-а година и бе заменен именно от Слот, се очертава като основен вариант в случай, че търпението към нидерландския специалист бъде окончателно изчерпано.

Клоп, който в момента заема позицията глобален ръководител на футболната структура в системата на Ред Бул, вероятно би получил предложение да поеме тима само до края на сезона, при евентуално запитване от страна на клуба.

Изданието посочва, че дългосрочната цел на собствениците от Fenway Sports Group остава настоящият предводител на европейски клубен първенец Пари Сен Жермен - Луис Енрике.

