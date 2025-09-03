Исак взе важно решение след трансфера в Ливърпул

Новото попълнение на Ливърпул Александър Исак е решил да избегне всички медийни ангажименти, докато е на лагер с националния отбор на Швеция.

Исак се присъедини към състава на Швеция, след като осъществи сделка в последния ден на трансферния прозорец за рекордната във Великобритания сума от 125 милиона паунда.

Нападателят дори стигна до стачка, за да принуди напускането си от „Сейнт Джеймсис Парк“, с което разгневи феновете на Нюкасъл, но в крайна сметка постигна своето и премина на „Анфийлд“.

Исак е решил да откаже всякакви медийни изяви, докато е с националния тим на Швеция, и иска да се концентрира изцяло върху футбола, съобщава Fotboll Skanalen.

Пресаташето на Швеция Петра Торен заяви:

„Александър няма да прави медийни изяви преди мача срещу Словения. Ние сме в диалог с него по този въпрос. Но предвид обстоятелствата, чепристигна късно в понеделник, а до квалификациите за световното остава малко време, той иска да се фокусира върху подготовката и да започне правилно, концентрирайки се върху мачовете.“

„Не гарантирам, че той ще бъде на разположение за медиите по всяко време през този период. Но и не изключвам тази възможност. Решаваме нещата ден за ден. Това е текущ диалог. Фокусът и желанието на Алекс сега е да вложи цялата си енергия в подготовката за мачовете.“

