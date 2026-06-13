Александър Исак каза истината за себе си
Готов ли е отново да играе на високо ниво
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Готов ли е отново да играе на високо ниво
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Всички са в очакване на новата оферта на Ливърпул
Какво следва оттук нататък