Само Неймар и Мбапе струват повече от Исак

Без съмнение, един трансфер това лято се откроява над останалите и по парите, и по драматизма си.

Ливърпул купи Александър Исак в края на трансферния прозорец за рекордните 150 млн. евро за Англия (включително бонуси). Така шведът влезе в тройката на най-скъпите футболисти в историята.Някои оправдаха високата си цена, други останаха големи разочарования.

1 Неймар премина от Барселона в ПСЖ през 2017 г., но никога не стигна до "Златната топка", която очакваше след напускането на Меси. В Париж имаше проблясъци на магия, но сега кариерата му изглежда в залез, след като се завърна в родния Сантос.

2 Килиан Мбапе успя да се превърне едновременно в най-голямата звезда и в главоболие за ПСЖ. През 2024 г. премина безплатно в Реал Мадрид с рекорден договор и вече е лидер на тима - сбъдната детска мечта.

3 Александър Исак направи своя голям трансфер в Ливърпул. Сделката е рекордна за Англия и го нарежда в топ 3 на най-скъпите в историята - над Усман Дембеле. Нюкасъл дълго време отказваше да се раздели с него, но самият нападател изрази желание да напусне и дори отказа да тренира.

4 Усман Дембеле имаше труден старт в Барселона - чести контузии и дисциплинарни проблеми. С идването на Шави обаче възроди кариерата си и се превърна във важна част от отбора, преди да премине в ПСЖ през 2023 г.

5 Филипе Коутиньо е сред най-големите трансферни провали в историята на Барса. Трябваше да замести Иниеста, но така и не се вписа. Дори престоят му в Байерн под наем не успя да възроди кариерата му. Сега завършва професионалния си път в бразилския Васко да Гама.

6 Мойзес Кайседо се оказа попадение за Челси. Признат за най-добър играч на миналия сезон, еквадорецът доминираше статистиките във Висшата лига по възстановени топки и спечелени единоборства.

7 Жоао Феликс не успя да оправдае очакванията в Атлетико, където трябваше да бъде заместник на Гризман. След поредица от неуспешни наеми в Челси и Милан, бъдещето му изглежда е далеч от Мадрид, като интерес проявява Ал-Наср.

8 Джуд Белингам е истински хит в Реал Мадрид - голмайстор, плеймейкър и лидер. Англичанинът съчетава интелигентност, атлетизъм и техника, макар че дълго време игра с контузия на рамото.

9 Флориан Вирц е диамант в селекцията на Ливърпул. След блестящи сезони в Бундеслигата (21 гола и 25 асистенции за две години), германският талант започва адаптацията си в Англия.

10 Енцо Фернандес символизира мащабните харчове на Челси при Тод Бьоли. Рекордният му трансфер от Бенфика през 2023 г. вдигна очакванията, а макар представянето му да е на приливи и отливи, новият сезон започна с 2 гола и 1 асистенция в три мача.

В крайна сметка най-скъпите трансфери в историята показват, че парите не винаги гарантират успех. Някои - като Мбапе и Белингам - успяват да оправдаят огромните очаквания, други - като Коутиньо и Феликс - остават като предупреждение за рисковете на пазара.

С трансфера на Александър Исак в Ливърпул обаче Висшата лига отново измести границите и остава най-горещата сцена за футболни рекорди.

