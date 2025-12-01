Ботев (Пловдив) има нов директор. Ето кой е

Иван Цветанов е новият спортен директор на Ботев (Пловдив), обявиха от футболния клуб.

Специалистът се завърна на работа при "жълто-черните" през това лято, като първоначално бе директор на школата на "канарчетата", но впоследствие се наложи да застане временно на треньорския пост на представителния отбор след освобождаването на Николай Киров.

"Иван Цветанов е човек, който в най-трудните моменти за Ботев доказа своя професионализъм, своя характер и безрезервната си отдаденост към каузата „Ботев Пловдив“. Той пое огромна отговорност в период, когато клубът се нуждаеше от стабилност и я изпълни по най-добрия възможен начин – с работа, почтеност и мисъл за развитието на Ботев.

С назначаването му клубът прави логичната крачка напред – доверяваме се на човек, който познава в детайли спортно-техническата част, вътрешната структура на клуба и нуждите на отбора. Цветанов ще отговаря за спортната стратегия, селекцията, изграждането на отборната концепция, координацията между първия отбор и ДЮШ, както и за цялостната организация на спортно-техническия процес.

Убедени сме, че с неговия опит, характер и отдаденост ще продължим стабилното развитие, което започнахме. Вярваме, че това назначение ще донесе допълнителна последователност, ясна визия и професионализъм във всички спортни звена на клуба.

ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Иван Цветанов в новата отговорна роля.

Работим всеки ден, за да върнем Ботев там, където му е мястото – сред най-силните.

Само Ботев!", написаха от управата на футболния клуб.

След 17 кръга от началото на сезона в Първа лига Ботев (Пловдив) заема 11-ото място в класирането с 20 точки в актива си, колкото имат и отборите на Локомотив (София) и Арда (Кърджали).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com