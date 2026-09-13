Чистка заради шокиращите цени на лекарствата
Причина е и тежката криза в бюджета на НЗОК
Следете всички новини, анализи и коментари за Нов Директор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Причина е и тежката криза в бюджета на НЗОК
ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Иван Цветанов
Новият член на УС и изпълнителен директор ще отговаря за: „Банкиране на дребно“, „Главна каса“, „Дигитално банкиране“, „Злато и нумизматика“, „Картови...
Старши комисар Радослав Сотиров поема областната дирекция в морския град
Поста зае Йордан Рогачев, досегашен шеф на полицията в Пазарджик
Той ще бъде официално назначен в началото на следващата седмица
Доц. д-р Христо Попов разкрива история на най-стария златен рудник - Ада тепе
София. „Булгаргаз" има нов изпълнителен директор. Това съобщиха от министерството на енергетиката пред бТВ. И уточниха, че Петър Иванов ще седне на мя...
София. Четири молби за финансиране на лечение в Германия за очни проблеми ще разгледа Фондът за деца тази седмица. Всички малчугани кандидатстват за с...
Финансистът Иван Йончев е новият директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Той заема мястото на Боян Боев, който пък се отказа от него вчера. Бое...
Добрич. Мажоритарният собственик на добричката многопрофилна болница за активно лечение - здравното министерство, смени директора. На провелото се в к...
Благоевград. Новият директор на Регионален исторически музей - Благоевград Христина Цонева встъпи в длъжност. Тя бе официално представена на музейнит...
В сряда Надежда Асенова подаде оставка
София. В ръководството на "Трейс Груп Холд" АД ще има трети изпълнителен директор, който ще ръководи компанията заедно и поотделно с настоящите изпълн...