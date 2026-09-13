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Трейс Груп Холд с още един шеф

Трейс Груп Холд с още един шеф

София. В ръководството на "Трейс Груп Холд" АД ще има трети изпълнителен директор, който ще ръководи компанията заедно и поотделно с настоящите изпълн...

22 октомври | 17:15
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