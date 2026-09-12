Ботев (Пловдив) има нов директор. Ето кой е
ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Иван Цветанов
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ПФК Ботев Пловдив пожелава успех на Иван Цветанов
Новината бе потвърдена от пловдивския клуб
Тимът от Кърджали се изкачи на шесто място с 14 точки
Това може да се случи само на Балканите, заяви старши-треньорът на Ботев (Пловдив)
Самюел Акере се превърна в герой за "канарчетата"
Пловдивчаните са със само една победа в последните си седем двубоя за първенство
Славия остана на седма позиция с 42 точки
Диков и Карагерен се разписаха за победата с 2:1
Нов гаф цъфна в лагера на "Ботев". Защитникът на "канарчетата" Игор Ощипко се оказа с изтекла работна виза. Така той трябва спешно да напусне България...
Страстите в Пловдив вчера стигнаха връхната си точка. Босове на "Ботев" и "Локо", фенове, треньорски щабове, общинари - всички вкупом мъдреха къде да...
Пловдив. Треньорът на "Ботев" Станимир Стоилов призна, че надъхва подопечните си за реванш в събота от 13.30 ч. в Коматево срещу "Локо" (Сф). "Железни...