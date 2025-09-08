Биха шута на ключова фигура в Ботев (Пловдив)

Ботев (Пловдив) обяви, че капитанът на отбора Ивелин Попов напуска тима по взаимно съгласие. Новината бе потвърдена от пловдивския клуб, който уточни, че в следващите дни ще бъдат предоставени повече подробности относно мотивите за раздялата.

Попов се присъедини към „канарчетата“ през 2023 година и бързо се превърна в лидера на отбора.

Съобщението на пловдивчани:

"ПФК Ботев Пловдив и Ивелин Попов се разделят по взаимно съгласие, след проведени срещи между ръководството на клуба и футболиста.

„Жълто-черната“ общност изразява огромната си благодарност към Ивелин Попов – един истински лидер, който в труден момент за клуба застана рамо до рамо с нас. С неговия опит, характер и професионализъм Ботев успя да постигне исторически успех – спечелената Купа на България.

Ивелин Попов не беше просто футболист в нашия отбор – той беше пример за подражание за младите играчи, вдъхновител за съотборниците си и човек, който носеше жълто-черната фланелка с чест и достойнство.

ПФК Ботев Пловдив ще запази името на Ивелин Попов сред хората, които оставиха ярка следа в историята на клуба. От името на ръководството, треньорския щаб, футболистите и хилядите привърженици благодарим сърдечно за всичко, което даде на „жълто-черното“ семейство.

Пожелаваме на Попето здраве, лични и професионални успехи. Вратите на „Колежа“ винаги ще бъдат отворени за него.

В следващите дни ръководството на ПФК Ботев Пловдив ще внесе повече яснота относно мотивите за раздялата, както и за текущото състояние на клуба", написаха "канарчетата".

