Спорт

Биха шута на ключова фигура в Ботев (Пловдив)

Новината бе потвърдена от пловдивския клуб

08 сеп 25 | 19:43
160
Фатме Мустафова

Ботев (Пловдив) обяви, че капитанът на отбора Ивелин Попов напуска тима по взаимно съгласие. Новината бе потвърдена от пловдивския клуб, който уточни, че в следващите дни ще бъдат предоставени повече подробности относно мотивите за раздялата.

Попов се присъедини към „канарчетата“ през 2023 година и бързо се превърна в лидера на отбора.

Съобщението на пловдивчани:

"ПФК Ботев Пловдив и Ивелин Попов се разделят по взаимно съгласие, след проведени срещи между ръководството на клуба и футболиста.

„Жълто-черната“ общност изразява огромната си благодарност към Ивелин Попов – един истински лидер, който в труден момент за клуба застана рамо до рамо с нас. С неговия опит, характер и професионализъм Ботев успя да постигне исторически успех – спечелената Купа на България.

Ивелин Попов не беше просто футболист в нашия отбор – той беше пример за подражание за младите играчи, вдъхновител за съотборниците си и човек, който носеше жълто-черната фланелка с чест и достойнство.

ПФК Ботев Пловдив ще запази името на Ивелин Попов сред хората, които оставиха ярка следа в историята на клуба. От името на ръководството, треньорския щаб, футболистите и хилядите привърженици благодарим сърдечно за всичко, което даде на „жълто-черното“ семейство.

Пожелаваме на Попето здраве, лични и професионални успехи. Вратите на „Колежа“ винаги ще бъдат отворени за него.

В следващите дни ръководството на ПФК Ботев Пловдив ще внесе повече яснота относно мотивите за раздялата, както и за текущото състояние на клуба", написаха "канарчетата". 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема Спорт
Още от Спорт
Коментирай
0 Коментара
Andrewenlaw
преди 21 минути

&lt;h1&gt;&lt;b&gt;Официальная ссылка Кракен вход &gt; &lt;a href="kraken-telegram.cc"&gt;кракен телеграм&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/h1&gt; Сегодня я протестировал несколько рабочая кракен ссылка без регистрации, и вот что стабильно работает: Фраза кракен наркошоп переходник особенно актуальна для тех, кто пользуется торговыми сервисами. Настоящий кракен наркошоп переходник помогает оставаться на связи с площадкой при любых блокировках. Сообщество делится отзывами о том, какие адреса рабочие. &lt;p&gt;Проверил лично несколько адресов — стабильно открываются:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="kraktor.cc"&gt;кракен тор&lt;/a&gt; — kraktor.cc&lt;br&gt;&lt;a href="kraken-telegram.cc"&gt;кракен телеграм&lt;/a&gt; — kraken-telegram.cc&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a rel='ugc nofollow noopener' href='https://kraktor.cc'&gt;&lt;img src='C:XRumerFilesjr_all_17_08qr.jpg' alt='кракен тор' width='180' height='180' loading='lazy'&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Если нужна помощь — задавайте вопросы.&lt;br&gt;Проверено лично (Ростов-на-Дону).&lt;/p&gt; &lt;i&gt;Кракен даркнет торговая платформа Telegram Messenger &lt;/i&gt;

Откажи