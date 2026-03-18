Жега в ШЛ! Винисиус се закани на Байерн Мюнхен

Бразилската звезда Винисиус Жуниор отправи ранно предизвикателство към Байерн Мюнхен преди 1/4-финалните мачове на Реал Мадрид срещу баварския колос в Шампионска лига.

"Кралете" елиминираха Манчестър Сити и вече са сигурни участници във финалната осмица, а Байерн спечели с 6:1 срещу Аталанта и е малко вероятно италианците да върнат пет гола тази вечер, при това в Германия.

"Да идват следващите!", заяви 25-годишният Винисиус пред испански медии след победата с 2:1 над Манчестър Сити.

"Това беше изключително важен мач за самочувствието ни. Играем добре от началото на сезона, но не сме контролирали мачове така, както тези", продължи бразилският нападател. Той се е изправял веднъж срещу Байерн през сезон 2023/2024, като Реал Мадрид печели полуфинала с общ резултат 4:3.

Първият мач на испанците с победителя от двубоя между Байерн и Аталанта е насрочен на 7/8 април на "Бернабеу", а реваншът е седмица по-късно, 14/15 април.

